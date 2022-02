Nathaly Caldonazzo quesito “hot” a Delia: “Sei mai stata con due uomini?” (Di martedì 1 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo fa una domanda molto piccante a Delia Duran sulla sua vita sessuale. Poiché la ex moglie di Alex Belli spesso ha parlato della sua concezione dell’amore libero, allora Nathaly ha chiesto se è mai stata con due uomini contemporaneamente. Subito arrivata la risposta della modella sudamericana. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confessioni. Intanto, mentre Delia ha deciso di rompere il suo matrimonio con Alex, scelta ribadita anche nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, gli altri concorrenti della casa sono molto curiosi sulla loro vita sessuale. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Lo stato d’animo di Delia Secondo quello che sta emergendo negli ultimi giorni, il morale di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022)fa una domanda molto piccante aDuran sulla sua vita sessuale. Poiché la ex moglie di Alex Belli spesso ha parlato della sua concezione dell’amore libero, alloraha chiesto se è maicon duecontemporaneamente. Subito arrivata la risposta della modella sudamericana. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confessioni. Intanto, mentreha deciso di rompere il suo matrimonio con Alex, scelta ribadita anche nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, gli altri concorrenti della casa sono molto curiosi sulla loro vita sessuale. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Lo stato d’animo diSecondo quello che sta emergendo negli ultimi giorni, il morale di ...

