Minaccia il console ucraino a Napoli | 40enne arrestato dalla polizia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoa un corpo politico: è la pesante accusa di cui dovrà rispondere un cittadino– A. P. di 40 anni – che ieri pomeriggio è stato, dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, intervenuti nei pressi della sede del Consolatodopo la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un cittadino, in forte stato di agitazione, che stava inveendo nei confronti dele di un addetto alla sicurezzandoli di morte e, non senza difficoltà, è stato bloccato. Oltre all’arresto per violenza oa un corpo politico, laha notificato al ...

La Repubblica

che inveiva contro il console e un addetto alla sicurezza, minacciandoli: non senza difficoltà, è stato bloccato. A.P., 40enne, è stato arrestato per violenza o minaccia ad un corpo politico nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.