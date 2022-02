Milan, cordoglio per la scomparsa di Zamparini: il post sui social (Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio Zamparini è morto all'età di 80 anni. Il Milan, attraverso i suoi canali ufficiali sui social, ha voluto ricordarlo così Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizioè morto all'età di 80 anni. Il, attraverso i suoi canali ufficiali sui, ha voluto ricordarlo così

Advertising

Frances13758250 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, cordoglio per la scomparsa di #Zamparini: il post sui #social - #ACMilan #Milan #SempreMilan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, cordoglio per la scomparsa di #Zamparini: il post sui #social - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, cordoglio per la scomparsa di #Zamparini: il post sui #social - #ACMilan #Milan #SempreMilan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL CORDOGLIO - Il Milan ricorda Zamparini: 'E' stato un indimenticato protagonista del calcio italiano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL CORDOGLIO - Il Milan ricorda Zamparini: 'E' stato un indimenticato protagonista del calcio italiano' -