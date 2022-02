Migrante nascosto sopra la carrozza di un treno è morto folgorato (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Un Migrante di cui ancora non si conoscono età e provenienza è rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione, mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia. È successo intorno alle 12.30, all'altezza di Ventimiglia. La vittima è stata trovata carbonizzata. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per l'intervento e i rilievi fino alle 14,30. Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Undi cui ancora non si conoscono età e provenienza è rimastodai fili dell'alta tensione, mentre si trovavasul vanoladi undiretto in Francia. È successo intorno alle 12.30, all'altezza di Ventimiglia. La vittima è stata trovata carbonizzata. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per l'intervento e i rilievi fino alle 14,30.

Advertising

sulsitodisimone : Migrante nascosto sopra la carrozza di un treno è morto folgorato - tempoweb : Tragedia a #Ventimiglia: il migrante muore folgorato sul treno #Francia #iltempoquotidiano - Massi_Dubai : RT @ultimenotizie: Per riuscire a raggiungere la #Francia di nascosto è salito sul tetto di un treno aggrappandosi ai cavi dell'alta tensio… - buonweekend : RT @ultimenotizie: Per riuscire a raggiungere la #Francia di nascosto è salito sul tetto di un treno aggrappandosi ai cavi dell'alta tensio… - ultimenotizie : Per riuscire a raggiungere la #Francia di nascosto è salito sul tetto di un treno aggrappandosi ai cavi dell'alta t… -

Ultime Notizie dalla rete : Migrante nascosto Migrante nascosto sopra la carrozza di un treno è morto folgorato AGI - Agenzia Giornalistica Italia Migrante si nasconde sopra il treno per la Francia e muore folgorato dai cavi elettrici Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia. È successo intorno alle 12 ...

Ventimiglia: tragedia su treno verso la Francia, migrante folgorato Genova, 1 feb. (LaPresse) - Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra ...

Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell’alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra la carrozza di un treno diretto in Francia. È successo intorno alle 12 ...Genova, 1 feb. (LaPresse) - Tragedia a Ventimiglia dove un migrante è rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione mentre si trovava nascosto sul vano sopra ...