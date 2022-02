Mercato Live: Tutte Le Ufficialita' - Ultima Giornata In Diretta Minuto Per Minuto (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News 00 - Dusan Vlahovic si unisce alla Juventus. La Fiorentina incassa 50 milioni di euro. 22.00 - L'Atalanta acquista dalla Roma il difensore Gianluca Mancini. 21.00 - Il Milan prende dall'Inter il centrocampista Stefano Sensi. 20.00 - Il Napoli firma il difensore Kalidou Koulibaly dal Chelsea 19.00 - Si assicura il centrocampista del Bologna Erick Pulgar dal Cile. 18.00 - L'Inter chiude per il centrocampista Matias Vecino della Fiorentina. 17.00 - Il Sassuolo firma il centrocampista Filip Djuricic dallo Sporting Lisbona. 16.00 - La Lazio si assicura dal Sassuolo il difensore Francesco Acerbi. 15.00 - Il Genoa affronta il centrocampista Romain Leroy dal Lione. 14.00 - Il Torino ingaggia il difensore Armando Izzo del Napoli. 13.00 - Il Cagliari affronta il centrocampista Nahitan Nandez dal Boca Juniors. 12.00 - L'Udinese firma il cent 37 - L'Atalanta ufficializza l'arrivo di ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News 00 - Dusan Vlahovic si unisce alla Juventus. La Fiorentina incassa 50 milioni di euro. 22.00 - L'Atalanta acquista dalla Roma il difensore Gianluca Mancini. 21.00 - Il Milan prende dall'Inter il centrocampista Stefano Sensi. 20.00 - Il Napoli firma il difensore Kalidou Koulibaly dal Chelsea 19.00 - Si assicura il centrocampista del Bologna Erick Pulgar dal Cile. 18.00 - L'Inter chiude per il centrocampista Matias Vecino della Fiorentina. 17.00 - Il Sassuolo firma il centrocampista Filip Djuricic dallo Sporting Lisbona. 16.00 - La Lazio si assicura dal Sassuolo il difensore Francesco Acerbi. 15.00 - Il Genoa affronta il centrocampista Romain Leroy dal Lione. 14.00 - Il Torino ingaggia il difensore Armando Izzo del Napoli. 13.00 - Il Cagliari affronta il centrocampista Nahitan Nandez dal Boca Juniors. 12.00 - L'Udinese firma il cent 37 - L'Atalanta ufficializza l'arrivo di ...

