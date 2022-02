Maurizio Zamparini ha fatto il grillino prima di Grillo. Ma era un gioco (Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio Zamparini, imprenditore, ex presidente di Pordenone, Venezia e soprattutto Palermo (2002-2018), scomparso a ottant'anni nella notte tra lunedì e martedì, era un grillino prima dei grillini. Per anni ha arringato le folle calcistiche in una sorta di "vaffa day", battendosi contro i "poteri forti" e le consorterie tra i grandi club, accusando tutti delle peggiori nefandezze con definizioni Beppe Grillo-style: "Lotito soffre di delirio di onnipotenza, prima di lui ne hanno sofferto Mussolini e Craxi". Anche se non ha mai usato la stessa espressione, voleva aprire la Lega calcio "come una scatola di tonno". Non ci è riuscito e se fosse rimasto a frequentarla, invece di mollare il football inseguito dalle accuse di falso in bilancio e autoriciclaggio e costretto, per un periodo, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022), imprenditore, ex presidente di Pordenone, Venezia e soprattutto Palermo (2002-2018), scomparso a ottant'anni nella notte tra lunedì e martedì, era undei grillini. Per anni ha arringato le folle calcistiche in una sorta di "vaffa day", battendosi contro i "poteri forti" e le consorterie tra i grandi club, accusando tutti delle peggiori nefandezze con definizioni Beppe-style: "Lotito soffre di delirio di onnipotenza,di lui ne hanno sofferto Mussolini e Craxi". Anche se non ha mai usato la stessa espressione, voleva aprire la Lega calcio "come una scatola di tonno". Non ci è riuscito e se fosse rimasto a frequentarla, invece di mollare il football inseguito dalle accuse di falso in bilancio e autoriciclaggio e costretto, per un periodo, ...

