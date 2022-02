M5s | l' eterno ritorno di Di Battista | io rientro se voi uscite dal governo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non si fida di Letta. Lo dice. Anzi lo scrive su Facebook. Ma Alessandro Dinon si fida nemmeno di Luigi Di Maio, l'ex gemello diverso con cui incontrò i gilet gialli (era il periodo in cui la coppia voleva aprire come una scatoletta di tonno anche il Parlamento europeo). Però Dibba si fida di Giuseppe Conte, persona leale e corretta anche se non condivide la linea politica. L'ex grillino di Roma Nord per rientrare nel M5s vorrebbe l'impossibile: l'uscita daldel Movimento. Tutti fuori affinché lui rientri. Sogni? Al momento sì. Perché Stefano Patuanelli, ministro contiano e capodelegazione, davanti a un'ipotesi del genere placa tutti: "Vogliamo rafforzare l'azione di, non indebolirla". E allora cosa vuole Dibba? Aspetta e spera. Si augura che la situazione interna esploda e che alla fine, in questo ultimo ...