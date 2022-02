Lutto nel mondo del calcio | è morto l’ex presidente del Palermo Zamparini

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 febbraio 2022) Se n’è andato Maurizio, exdi Venezia e. E’questa notte, dopo delle ultime settimane complicate: a fine dicembre era stato sottoposto a un intervento chirurgico di peritonite, e da una complicazione avvenuta proprio durante l’operazione era finito in terapia intensiva. MaurizioSembrava migliorarsi, ma negli ultimi giorni ha avuto una ricaduta. E non ce l’ha fatta:all’età di 80 anni. In Serie A,era statodi Venezia e, due società che ha condotto a traguardi importanti :promozioni in Serie A, e una storica qualificazione in Coppa Uefa con i rosanero.