Lo storico | “Pio XII sapeva della Shoah e salvò migliaia di ebrei Ci sono le prove”

(Di martedì 1 febbraio 2022) Città del Vaticano – Papa Pacellipersonalmente almeno 15 mila persone di religione ebraica e seppe dettagliatamente quanto stava accadendo nel cuore dell’Europa durante la. Lo afferma lotedesco Michael Feldkamp con leraccolte negli archivi vaticani: “Possiamo ora correggere molte vaghe supposizioni o addirittura accuse” nei confronti del Pontefice e del suo presunto “silenzio”, afferma a Vatican News. Feldkamp, capo archivista del Bundestag, si occupa da parecchi anniricerca su Papa Pio XII. Con alle spalle pubblicazioni su diversi argomenti tra cui la nunziatura di Colonia e la diplomazia papale, così come articoli sul rapporto tra la Chiesa cattolica e il nazionalsocialismo, ha dedicato la sua opera del Duemila a “Pio XII e la Germania”. In questo suo lavoro lo ...

Advertising

ticinonews : Storico tedesco: “Pio XII ha salvato 15’000 ebrei” - NicolaCorda : RT @panorama_it: Pio Mastrobuoni, braccio destro dello storico direttore dell'Ansa scomparso oggi, ricorda il suo maestro.? - mastrobradipo : RT @panorama_it: Pio Mastrobuoni, braccio destro dello storico direttore dell'Ansa scomparso oggi, ricorda il suo maestro.? -

Ultime Notizie dalla rete : storico Pio

Vatican News

... dedicati agli elementi- identitari di Alessandria che non mancheranno di valorizzare anche SanV. Infine Alessandria sente di svolgere quale centro capoluogo di un'area vasta: la ...... così come articoli sul rapporto tra la Chiesa cattolica e il nazionalsocialismo, ha dedicato la sua opera del Duemila a "XII e la Germania". In questo suo lavoro lomirava a portare il ...In questo suo lavoro lo storico mirava a portare il complesso stato della ricerca sul Pontefice al tempo dell’Olocausto ad un pubblico più ampio ed era anche intesa come una risposta al libro di John ...È morto a 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai, il cui nome resta legato alla sera del 20 luglio 1969, quando raccontò ai telespettatori lo sbarco sulla Luna. È stato uno dei più ...