Lega di Serie A | Dal Pino se ne va | le dimissioni sono ufficiali

Paolo Dal Pino si è dimesso in giornata dalla carica di presidente della Lega di Serie A, dopo aver ottenuto il ruolo nel gennaio 2020, succedendo a Gaetano Miccichè e dovendo immediatamente ...

SerieA : Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Le… - GoalItalia : 'Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento' ?? Si dimette il presidente dell… - capuanogio : Secondo l'#Ansa oggi il presidente della Lega Serie A #DalPino si dimetterà. Decisione presa per motivi familiari,… - tackleduro : RT @franvanni: Paolo Dal Pino vive da inizio gennaio a Los Angeles, dove ha trasferito la famiglia. Ha deciso di dedicarsi solo al ruolo di… - BullaInterista : RT @SerieA: Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Lega Serie A e… -