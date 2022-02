Juventus regina del mercato di gennaio Lazio | Cabral in extremis

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 febbraio 2022) 80 milioni di euro per l'acquisto di Dusan Vlahovic. E'senza dubbio laladeldi. Un acquisto che mette la formazione torinese in prima fila anche per la sfida Champions. I bianconeri hanno preso pure lo svizzero Zakaria, insieme al giovane difensore Federico Gatti. Ceduti Betancur e Kulusevski al Tottenham. L`uruguaiano parte per 19 milioni, pagabili in tre esercizi, più 6 di bonus. Lo svedese invece è stato ceduto in prestito oneroso fino al 2023 per 10 milioni complessivi (tre per il finale di questa stagione, sette per la prossima) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Nessuna cessione importante e due acquisti per l'Inter. Inzaghi ha avuto Felipe Caicedo come bomber di scorta e soprattutto Robin Gosens, preso dall'Atalanta anche se per almeno un mese non sarà utilizzabile. ...