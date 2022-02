Investito sull’Appia | trasferito in ospedale contrae il Covid e muore

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una vicenda intricata quella che vede vittima Ippolito Cataldo, il signore travolto lo scorso 22 dicembre su via Nazionale Appia a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Giunto inin gravi condizioni, è spirato pochi giorni fa dopo aver contratto il. Santa Maria a Vico,viene trasportato in: prende L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.