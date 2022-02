Il calciomercato non è finito: chi sono gli svincolati di lusso, spiccano Giovinco e Pellé (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Il calciomercato è finito? Non del tutto. Perché se gli scambi tra club effettivamente non potranno più essere effettuati fino al 1° luglio, chi vorrà rafforzarsi all'ultimo minuto acquistando calciatori svincolati ha ancora la possibilità di farlo. Quello degli svincolati è sempre stato un mercato affascinante, perché spesso ci si ritrovano calciatori un tempo considerati top player. Tuttavia c'è anche il rovescio della medaglia: chi è senza squadra, di norma, non si allena regolarmente da diversi mesi, spesso è avanti con l'età e dunque ha bisogno di diverse settimane per tornare a una forma accettabile e dare un contributo concreto al club che lo andrà ad acquistare. Storicamente non è facile andare a trovare player importanti in questo mercato, perché da un lato chi è senza contratto da inizio anno ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 febbraio 2022) Goal News Il? Non del tutto. Perché se gli scambi tra club effettivamente non potranno più essere effettuati fino al 1° luglio, chi vorrà rafforzarsi all'ultimo minuto acquistando calciatoriha ancora la possibilità di farlo. Quello degliè sempre stato un mercato affascinante, perché spesso ci si ritrovano calciatori un tempo considerati top player. Tuttavia c'è anche il rovescio della medaglia: chi è senza squadra, di norma, non si allena regolarmente da diversi mesi, spesso è avanti con l'età e dunque ha bisogno di diverse settimane per tornare a una forma accettabile e dare un contributo concreto al club che lo andrà ad acquistare. Storicamente non è facile andare a trovare player importanti in questo mercato, perché da un lato chi è senza contratto da inizio anno ...

