Il bollettino Covid di oggi 1° febbraio 2022 | i dati su nuovi casi | ricoveri e decessi tabella

Advertising

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Malgò #Coronavirus #Covid - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - Ecatetriformis : RT @PBalabam: Oggi 349 morti. considerando che Omicron era oltre l'80% al 3 di gennaio questi morti sono da considerarsi quasi esclusivamen… - OpencovidM : «Ma cosa volete dimostrare con questo grafico? Bisogna mostrare le incidenze!» [Tipica reazione ogni volta che si… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

neldi oggi 1 febbraio 2022 . Sono 16.045 i nuovi casi di positività e addirittura 41 i morti in 24 ore. Secondo i datti diffusi da Azienda Zero ed aggiornati alle 8 di questa mattina le ...... nonostante l'obbligo, ha deciso non di vaccinarsi contro ilverrà multato di 100 euro da ... l'ultimoScuola, monitoraggio Emilia - Romagna: oltre il 70% degli alunni in presenza ...Secondo l'ultimo bollettino sono stati 2700 i positivi su 20577 test. Calano i pazienti ricoverati nei reparti covid (-7). Uno in meno in terapia intensiva ...4 del 15 gennaio 2022, il sindaco di Partanna, ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 ... Secondo il bollettino dell’Asp di Agrigento, a Licata in questo momento ...