Greenwood | i compagni di squadra lo defollowano I tifosi in fila per restituire le sue magliette

È ovviamente lunga, oltre che devastante, l'onda che ha seguito l'arresto di Mason Greenwood dopo le gravissime accuse di stupro e di aggressione da parte della sua ex fidanzata. Oltre alle conseguenze legali, infatti, Greenwood – la cui immagine è completamente disintegrata – inizia a pagare lo scotto delle sue azioni anche da altri punti di vista. Molti dei suoi compagni allo United, da Ronaldo a De Gea, da Rashford a Pogba, hanno smesso di seguirlo sui social. I suoi (oramai ex) tifosi hanno fatto ore di fila per restituire e farsi rimborsare le magliette col suo nome al megastore dell'Old Trafford. Il Manchester United ha rimosso tutto il merchandising collegato a Greenwood dai negozi, online e non solo. Il suo nome è stato perfino cancellato ...

