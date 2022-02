Giulia Provvedi dice si all’autoerotismo e all’amore tra donne (Di martedì 1 febbraio 2022) Giulia Provvedi in vacanza alle Mauritius risponde alle domande dei follower senza tirarsi indietro davanti a quelle più piccanti.Giulia Provvedi a Mauritius si gode una vacanza da sogno, immersa in un paesaggio incantevole. Spiagge di sabbia bianchissima, mare azzurro, sole, relax non manca niente per rendere il soggiorno perfetto e lei lo condivide con i Leggi su people24.myblog (Di martedì 1 febbraio 2022)in vacanza alle Mauritius risponde alle domande dei follower senza tirarsi indietro davanti a quelle più piccanti.a Mauritius si gode una vacanza da sogno, immersa in un paesaggio incantevole. Spiagge di sabbia bianchissima, mare azzurro, sole, relax non manca niente per rendere il soggiorno perfetto e lei lo condivide con i

Advertising

mycutletssss : Brava Giulia Provvedi #gfvipparty #giuliasalemi #prelemi - vivodinotte9 : Io Giulia provvedi la amo hahahahahahah lei e i suoi tiktok #GFVIPPARTY #gfvip - giulianelcuore : Adoro Giulia provvedi nera come me dopo due anni di lampada #GFVIPParty #GFvip - v1taparano1a : giulia provvedi, la gemella di le donatella sta ultimamente pubblicando suoi scatti per rispondere a commenti offen… - Ionela29156884 : RT @MediasetTgcom24: Dopo 50 ore arriva a Mauritius, ecco Giulia Provvedi in paradiso #GiuliaProvvedi -