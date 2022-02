Gf Vip | ecco chi è il preferito della puntata del 31 gennaio | le percentuali

Leggi su diredonna

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una serata ricca di sorprese al Grande Fratello Vip, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei ‘vipponi‘ preferiti dal pubblico. Nella 39esimadel reality show in onda lunedì 31su Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato il risultato del televoto che vedeva in nomination Giucas Casella, Soleil Sorge e Delia Duran. E il risultato è stato decisamente inaspettato. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Delia Duran e la bisessualità: "cos'è per me l'amore libero" A trionfare, infatti, è stata Delia Duran che con il 52% dei voti è diventata la prima candidata alla finale, che si giocherà insieme a Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro, premiati per il contributo che hanno offerto in questi mesi e per il loro percorso all’interno ...