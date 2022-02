Di Battista | ' In un paese civile Casellati si sarebbe già dimessa'

(Di martedì 1 febbraio 2022) A pochi giorni dalla rielezione di Mattarella a Capo di Stato, le polemiche sui giorni a Montecitorio non accennano a placarsi: l'ex M5s, Alessandro Di, ha attaccato larimarcandone ...

Ma neldel sottosopra la Casellati è ancora presidente del Senato, è ancora la seconda carica dello Stato", sottolinea Di. "Casellati - prosegue l'ex M5S - si è proposta presidente ...... l'ex M5s, Alessandro Di, ha attaccato la Casellati rimarcandone l'inadeguatezza del suo atteggiamento proprio in quei giorni. 'Se l'Italia fosse uncivile, dopo quella scena ridicola (...Da parte sua, il sostegno per Conte è chiaro e lo conferma un post in cui si riportano le parole di Alessandro Di Battista a favore ... una soluzione utile al Paese. Ci sta che i nostri militanti ...Ma nel Paese del sottosopra la Casellati è ancora presidente del Senato, è ancora la seconda carica dello Stato", sottolinea Di Battista. Al telefono durante l'applauso a Mattarella, nuova pioggia di ...