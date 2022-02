Delia Duran vuole lasciare il GF Vip: “Ho deciso, me ne vado” (Di martedì 1 febbraio 2022) Delia Duran non delude e dopo aver battuto al televoto Soleil Sorge ed aver comunicato ad Alex Belli che la loro storia è finita, ieri notte ci ha regalato l’ennesimo colpo di scena. La Pantera del Sud America appena è finita la puntata ha confessato a Manila Nazzaro di voler lasciare il GF Vip. “Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima. Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso posso andare via da questo gioco. ... Leggi su biccy (Di martedì 1 febbraio 2022)non delude e dopo aver battuto al televoto Soleil Sorge ed aver comunicato ad Alex Belli che la loro storia è finita, ieri notte ci ha regalato l’ennesimo colpo di scena. La Pantera del Sud America appena è finita la puntata ha confessato a Manila Nazzaro di voleril GF Vip. “Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta ea voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima. Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso posso andare via da questo gioco. ...

