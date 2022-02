Covid | scoperto segreto immunità innata | difende anche da Omicron

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nell’, la prima linea di difesa con un ruolo chiave nella resistenza ai patogeni, si nasconde un nuovo meccanismo di protezione da-19 e dalle sue varianti, compresa. E’ la scoperta pubblicata su ‘Nature Immunology’ da Matteo Stravalaci, ricercatore di Humanitas, e Isabel Pagani, ricercatrice dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, e da un team di scienziati coordinati da Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito Humanitas University, Cecilia Garlanda, ricercatrice e docente di Humanitas University, ed Elisa Vicenzi, responsabile dell’Unità di Ricerca in patogenesi virale e biosicurezza del San Raffaele. Lo studio ha coinvoltoFondazione Toscana Life Sciences con Rino Rappuoli, l’Istituto di ricerca in biomedicina ...

... il team di ricercatori di Humanitas si è focalizzato sullo studio dell'interazione trae ... Concentrandoci sull'interazione tra questi e Sars - CoV - 2, abbiamoche una di tali molecole ...Non c'è solo il caso di Fabio Manno, titolare dell'Atelier del Viaggiatore di via Roma, che da oltre un anno aspetta i contributi comunali previsti per il settore funestato dal Covid ... hanno ...Concentrandoci sull'interazione tra questi e Sars-CoV-2, abbiamo scoperto che una di tali molecole ... sono associate a gravità di malattia da Covid-19 - approfondisce Garlanda - Ora si tratterà ...