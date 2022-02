Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (1 febbraio) (Di martedì 1 febbraio 2022) Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.549, cioè 35 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.873 (-40 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 133.142 nuovi casi su 1.246.987 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 10,7% Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 febbraio 2022) Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.549, cioè 35 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.873 (-40 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 133.142 nuovi casi su 1.246.987 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 10,7%

Advertising

sabrinatehilim : RT @serebellardinel: Col #migliore il mercato del lavoro cresce solo nel precariato! Nel mese di Dicembre i contratti a termine hanno raggi… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (1 febbraio) - paolo_r_2012 : Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (1 febbraio) | Sky TG24 - ilmetropolitan : ?????? #Covid. #ValdAosta #rossa? Cirio tende la mano: Posti letto in Piemonte - Hygbor : Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (1 febbraio) | Sky TG24 -