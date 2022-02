Covid: Bolzano insiste su alleggerimento Dad (Di martedì 1 febbraio 2022) La Provincia di Bolzano insiste sull'alleggerimento della Dad. Le misure approvate martedì scorso dalla giunta provinciale erano poi state congelate in attesa di un eventuale allentamento delle misure ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) La Provincia disull'della Dad. Le misure approvate martedì scorso dalla giunta provinciale erano poi state congelate in attesa di un eventuale allentamento delle misure ...

Advertising

De_Sand88 : RT @RaiNews: Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basilicata, Mar… - bettadigiulio : RT @RaiNews: Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basilicata, Mar… - RaiNews : Calano in Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Trento, Sardegna. Cresce, invece, in Basi… - TgrRaiAltoAdige : Il governo non ha alleggerito le norme per le quarantene a scuola. Torna quindi in pista il piano predisposto - ma… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Migliora la situazione della pandemia in Alto Adige. Ancora in calo l'incidenza settimanale ogni 100 mila abitanti. Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolzano Covid: Bolzano insiste su alleggerimento Dad Per questo motivo Bolzano recepirà le misure, che dovrebbero essere varate domani, solo se di ampio respiro, altrimenti sarà confermata con ordinanza provinciale la 'via altoatesina'. Questa prevede ...

Emergenza Covid, terapie intensive in calo in 5 regioni. Calabria al 12% ( - 3%), stabile la Sicilia (17%) Resta al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Italia ma, in 24 ore, cala in 5 regioni: Calabria (con - 3% torna al 12%), Friuli Venezia ... Marche (24%), PA Bolzano (...

Covid: Bolzano insiste su alleggerimento Dad - Cronaca Agenzia ANSA Covid, intensive in calo in Sardegna: l’occupazione è al 16% Cala la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid nell’Isola. Il dato odierno, che fa segnare un -1% rispetto alla precedente rilevazione, è pari in Sardegna al 16%. Stabile, invece, ...

Covid: Bolzano insiste su alleggerimento Dad (ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - La Provincia di Bolzano insiste sull'alleggerimento della Dad. Le misure approvate martedì scorso dalla giunta provinciale erano poi state congelate in attesa di un ...

Per questo motivorecepirà le misure, che dovrebbero essere varate domani, solo se di ampio respiro, altrimenti sarà confermata con ordinanza provinciale la 'via altoatesina'. Questa prevede ...Resta al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazientiin Italia ma, in 24 ore, cala in 5 regioni: Calabria (con - 3% torna al 12%), Friuli Venezia ... Marche (24%), PA(...Cala la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid nell’Isola. Il dato odierno, che fa segnare un -1% rispetto alla precedente rilevazione, è pari in Sardegna al 16%. Stabile, invece, ...(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - La Provincia di Bolzano insiste sull'alleggerimento della Dad. Le misure approvate martedì scorso dalla giunta provinciale erano poi state congelate in attesa di un ...