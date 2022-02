Carmen Russo, il lutto che l’ha devastata: “Sarai sempre con noi” (Di martedì 1 febbraio 2022) Carmen Russo ricorda una persona a lei cara sui suoi canali social. Ecco di chi si tratta. Carmen Russo è una ballerina e showgirl che ha una lunga carriera alle spalle. In pochi sanno che il suo vero nome all’anagrafe è Carmela Carolina Fernanda Russo. Oltre alla danza, coltiva anche la passione per la recitazione. Partecipa in qualità di coconduttrice a numerosi varietà in voga negli anni Ottanta, come Risatissima, Grand Hotel, Colosseum, Stasera niente di nuovo, Io Jane, Tu Tarzan e moltissimi altri. Carmen Russo ospite nello studio del Grande Fratello Vip – Foto presa dal suo profilo InstagramHa fatto parte del cast dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ma è stata eliminata. ... Leggi su topicnews (Di martedì 1 febbraio 2022)ricorda una persona a lei cara sui suoi canali social. Ecco di chi si tratta.è una ballerina e showgirl che ha una lunga carriera alle spalle. In pochi sanno che il suo vero nome all’anagrafe è Carmela Carolina Fernanda. Oltre alla danza, coltiva anche la passione per la recitazione. Partecipa in qualità di coconduttrice a numerosi varietà in voga negli anni Ottanta, come Risatissima, Grand Hotel, Colosseum, Stasera niente di nuovo, Io Jane, Tu Tarzan e moltissimi altri.ospite nello studio del Grande Fratello Vip – Foto presa dal suo profilo InstagramHa fatto parte del cast dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, ma è stata eliminata. ...

