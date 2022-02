Ascolti tv lunedì 31 gennaio 2022: vince la fiction di RaiUno “Non mi lasciare” con 4.2 milioni di telespettatori (Di martedì 1 febbraio 2022) La fiction di RaiUno Non mi lasciare batte il GF Vip. Gli Ascolti tv in prime time di lunedì 31 gennaio 2022 vedono il finale di stagione della serie con Vittoria Puccini e Alessandro Roja ad invertire quanto accaduto la scorsa settimana: chiude con 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share. I Vipponi guidati da Alfonso Signorini … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 febbraio 2022) LadiNon mibatte il GF Vip. Glitv in prime time di31vedono il finale di stagione della serie con Vittoria Puccini e Alessandro Roja ad invertire quanto accaduto la scorsa settimana: chiude con 4.265.000 spettatori pari al 18.9% di share. I Vipponi guidati da Alfonso Signorini … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Mattiabuonocore : Testa a testa ieri tra Love is in the Air ieri e la presentazione de La Vita in Diretta. Vita in diretta che si fa… - Mattiabuonocore : Tre rilevazioni per Uno Mattina: Presentazione dalle 7.10 alle 7.55: 12.1% - 572k Uno Mattina dalle 8.32 alle 8.56:… - Mattiabuonocore : Ancora bene il GF Vip (23%), Non Mi Lasciare risale per il finale (18.9%) - fabiofabbretti : #NonMiLasciare chiude in crescita con 4,3 milioni di spettatori e il 18.9% di share, bene #GFVIP (3,6 mln - 23%) e… - davidemaggio : #AscoltiTV | Lunedì 31 gennaio 2022 #GFVip al 23% con 3.581.000 spettatori. Non mi lasciare 18.9% - 4.265.000… -