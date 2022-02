Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 31 gennaio 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 31 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Non mi lasciare ha totalizzato in media 4265 spettatori, 18.88% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3581 spettatori (share 22.95%). La puntata di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 782 spettatori (4.02%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso si è portata a casa 986 spettatori (3.92%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 2105 spettatori (9.03%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 1002 spettatori (5.56%), mentre ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 1 febbraio 2022): idei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Non mi lasciare ha totalizzato in media 4265 spettatori, 18.88% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3581 spettatori (share 22.95%). La puntata di Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha catturato 782 spettatori (4.02%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso si è portata a casa 986 spettatori (3.92%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha interessato 2105 spettatori (9.03%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 1002 spettatori (5.56%), mentre ...

