Advertising

occhio_notizie : Lunedì sera col botto per il Grande Fratello Vip 6 che batte la fiction Non mi lasciare?? #ascoltitv #datiauditel - Indira813 : RT @blogtivvu: Ascolti Grande Fratello Vip, 39a puntata del 31 gennaio: Signorini si porta a casa il 23% di share - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip, 39a puntata del 31 gennaio: Signorini si porta a casa il 23% di share… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 31 gennaio 2022: Vittoria Puccini chiude con il botto, cala il GF Vip, cresce Report. “Non mi lasciare”… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 31 gennaio 2022: Vittoria Puccini chiude con il botto, cala il GF Vip, cresce Report. “Non mi lasciare”… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Grande

Nel dettaglio glitv di lunedì 31 gennaio 2022 nel pomeriggio su Rai1 vedono: Oggi è un ... Una Vita : Uomini e Donne : Il daytime di Amici di Maria 21 : La striscia pomeridiana del...tv del 31 gennaio: Non mi lasciare (ultimi episodi) eFratello Vip Ultimo giorno di gennaio, il 31. Ecco cos'è andato in onda ieri sera: su Rai1 gli ultimi episodi di Non mi lasciare ...Gli ascolti in crescita nella serata del 31 gennaio 2022 sono comunque una soddisfazione per la prima rete, che vince la serata battendo il Grande Fratello VIP 6 in telespettatori ( ma non in share) ...Grande Fratello Vip, l’addio di Gianmaria Antinolfi Come ... hai preso un posto nel cuore di tutti quelli che ti ascoltano”. Gianmaria è tornato in studio dove è stato accolto da un applauso generale, ...