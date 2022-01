Yemen | gli Emirati distruggono una base di lancio di missili degli Huthi

Advertising

beretta_g : RT @ilfattoblog: 'Il presidente Biden ha ben presto abbandonato gli impegni presi all’inizio del suo mandato...'. La situazione nel blog di… - TorciaPolitica : RT @Geopoliticainfo: ????Anche dopo l'attacco sferrato contro gli Emirati Arabi Uniti dai ribelli #Houthi dello #Yemen, prosegue oggi inalter… - Geopoliticainfo : ????Anche dopo l'attacco sferrato contro gli Emirati Arabi Uniti dai ribelli #Houthi dello #Yemen, prosegue oggi inal… - Ilmarchese15 : RT @GeopoliticalCen: Vasto attacco con Droni e Missili Balistici contro gli Emirati Arabi Uniti. Origine Yemen. - OperaFisista : Yemen, la guerra non è finita: ancora attacchi e decine di morti. E gli Usa ci guadagnano -

Ultime Notizie dalla rete : Yemen gli

Sicurezza internazionale

Le immagini diffuse dal ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti mostrano la distruzione di una base di lancio di missili gestita dagli Houthi ad Al - Jawf, nel nord delloEmirati Arabi Uniti hanno, inoltre, dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli delloverso il paese del Golfo, senza riportare vittime. 31 ...... nella Persia di Reza Pahlavi e nellogià allora in guerra. Numerosi critici d'arte hanno ... Sabato 12 febbraio, ore 18.30 si terrà, inoltre, la presentazione del libro omonimoOrienti di Pier ...Le immagini diffuse dal ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti mostrano la distruzione di una base di lancio di missili gestita ...L’allarme lanciato dal Programma alimentare mondiale, che parla di emergenza in continuo aumento per “guerra e declino economico”. Oltre 16 milioni di persone soffrono di fame acuta.