Ultime Notizie Roma del 31-01-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e denuncia di infortunio sul lavoro presentata in linea e il 3 gennaio e dicembre 2021 sono state 550230 6221 delle quali con esito mortale in aumento le patologie di origine professionali denunciate che sono stati 55288 lo fa sapere l’istituto pubblicando gli Open data e rimarcando fidati sono ancora fortemente influenzati dalle emergenze a covid con il suo SUV ha travolto una Panda uccidendo le due giorni donna a bordo di un grave incidente sulla 28 in provincia di Pordenone feriti anche due bambini non è grave poi conducente cittadino bulgaro residente a Pordenone abbandonato Sto fuori strada che si era ribaltato e si è dato alla fuga nei campi le forze dell’ordine hanno pero’ individuato arrestato per lui ora la cosa di omicidio stradale soldi stanziati dallo Stato ...