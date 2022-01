Ucraina, corso di tecniche di sopravvivenza alle porte di Kiev (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un gruppo di civili ucraini costruisce " in una foresta alla periferia di Kiev " rifugi nella neve, come parte di un corso intensivo sulle tecniche di sopravvivenza. Per i partecipanti, i due giorni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un gruppo di civili ucraini costruisce " in una foresta alla periferia di" rifugi nella neve, come parte di unintensivo sulledi. Per i partecipanti, i due giorni ...

Mattarella bis, il grazie delle imprese "I giorni difficili trascorsi per l'elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando " sul versante sanitario, su quello ... dalla crisi ucraina ...

Fino a quanto Putin e la Russia tireranno la corda con l’Ucraina L’occupazione di Kiev da parte delle truppe di Mosca è improbabile e avrebbe costi insostenibili. Se lo “zar” la minaccia è perché ha solo da guadagnare da ...

