"The Beatles: Get Back": successo per il documentario di Peter Jackson (Di lunedì 31 gennaio 2022) "The Beatles: Get Back": il 30 gennaio 1969, i Beatles misero in scena la loro ultima esibizione dal vivo sul tetto del quartier generale dell'Apple Corps a Savile Row a Londra. Cosa è successo il 30 gennaio 1969? E' l'ultima esibizione pubblica dei fab four dal vivo e i Beatles, con l'aggiunta del tastierista Billy Preston, sorprendono i londinesi presentandosi sul tetto dell'edificio che ospita gli uffici della Apple Corps, al n° 3 di Savile Row. Quella mattina fa molto freddo e soffia anche un vento gelido da nord, ma loro non sono per nulla preoccupati. Geroge Martin, l'infaticabile manager della band, è lì con loro, forse non proprio sul tetto della Apple, ma nelle vicinanze. L'arrivo della polizia L'esibizione, improvvisata, dura circa 40 minuti e i fab four fanno in tempo a suonare ...

