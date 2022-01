Terrore in Uzbekistan | madre lascia cadere la figlioletta in un recinto di orsi E' salva

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Unahatola figlia di tre anni neldi un orso bruno in uno zoo a Tashkent , in. Lo riferisce il Daily Mail. I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano i...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Terrore Uzbekistan

Gazzetta del Sud

... uccidendo e tagliando loro le teste! In pratica, gli USA sostengono ile il terrorismo. ... come l'. Purtroppo con la disintegrazione dell'Unione Sovietica, il Kazakhstan ha raccolto ...Ero reduce da uno splendido, lungo soggiorno in. Dalla Samarcanda dei miei sogni di ... E il suo medico di famiglia rinfocola il suo: "Gli ospedali veneti sono pieni di malati di ...Sono diventate virali sui social le immagini di una madre ha lasciato cadere la figlia di tre anni nel recinto di un orso bruno in uno zoo a Tashkent , in ...All'interno dell'area, Zuzu, l'orso bruno arrivato dallo zoo di Baku nel 2017, gironzola annoiato. La protesta delle associazioni. Influenza aviaria, abbattuti i cigni della Regina Elisabetta: «Bisogn ...