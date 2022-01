Supermercati ALDI assumono oltre 100 diplomati e laureati

(Di lunedì 31 gennaio 2022), azienda che rappresenta una realtà di riferimento della Grande Distribuzione a livello internazionale e che offre un ambiente di lavoro sereno e stimolante nel quale ciascun collaboratore può esprimere le proprie potenzialità, assumerà nuovo personale da inserire nei punti vendita in Italia. Le assunzioni sono100 e riguardano soprattutto Addetti Vendita, che dovranno gestire tutte le attività d’inventario e magazzino, caricare e scaricare la merce per il rifornimento dei reparti, fornire ai clienti un servizio d’eccellenza e rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Impiegati Acquisti, che dovranno ottimizzare gli acquisti, gestire le relazioni con le sedi estere, gestire i database aziendali per gli articoli promozionali food e supportare il team nell’elaborazione di report e ...

Ci sono anche catene dicome Carrefour, nonché i discount tedeschi Lidl eche adottano una strategia analoga: usano il semaforo sulle etichette dei prodotti in vendita in Francia in ...Da gennaio, neiLidl in Germania sono disponibili dei nuovi prodotti a base di carne, arricchiti con l'...lanciati per la prima volta dal discount tedesco ma in realtà catene comee ...Grande distribuzione: numeri e mosse di Amazon, Aldi, Lidl, Carrefour, Auchan e non solo. L'approfondimento di Mario Sassi ...Le persone ricercate da ALDI devono essere dinamiche, appassionate, con capacità di lavorare in squadra e di problem solving, esperienza in aziende della GDO, capacità di leadership, relazionali e com ...