Serie C 2021/2022: tris della Juve Stabia, il Foggia cade al Menti (Di martedì 1 febbraio 2022) La Juve Stabia batte per 3-1 il Foggia nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. I campani hanno subito per una buona mezz’ora i ritmi forsennati degli avversari ma poi hanno gestito molto bene per tutta la gara. Decisivo l’uno-due piazzato dai padroni di casa tra il 30? ed il 32? del primo tempo grazie all’autogol di Di Pasquale e a Stoppa. Quest’ultimo ha siglato anche la terza rete attraverso una magnifica azione personale al 68?. I pugliesi hanno trovato il gol della bandiera con il destro di Rizzo Pinna all’85’ ma la rete è arrivata davvero troppo tardi. Festeggiano le vespe, che si portano al decimo posto del girone C proprio ad un punto dalla squadra di Zeman. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – I ritmi sono altissimi sin dalle prime ... Leggi su sportface (Di martedì 1 febbraio 2022) Labatte per 3-1 ilnella ventiquattresima giornata del campionato di. I campani hanno subito per una buona mezz’ora i ritmi forsennati degli avversari ma poi hanno gestito molto bene per tutta la gara. Decisivo l’uno-due piazzato dai padroni di casa tra il 30? ed il 32? del primo tempo grazie all’autogol di Di Pasquale e a Stoppa. Quest’ultimo ha siglato anche la terza rete attraverso una magnifica azione personale al 68?. I pugliesi hanno trovato il golbandiera con il destro di Rizzo Pinna all’85’ ma la rete è arrivata davvero troppo tardi. Festeggiano le vespe, che si portano al decimo posto del girone C proprio ad un punto dalla squadra di Zeman. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – I ritmi sono altissimi sin dalle prime ...

Advertising

PE_Italia : ????????Questa settimana (1-2 febbraio) al Parlamento europeo si terranno una serie di eventi nell'ambito delle 'Giorna… - DiMarzio : #Calciomercato | Tabellone #SerieA 2021/22: acquisti e cessioni squadra per squadra - EnricoTurcato : 22 anni il 28 gennaio 41 gol nell’ultimo anno e mezzo 33 gol nel 2021 in Serie A (record di sempre per un giocato… - sportface2016 : #SerieC | Tris della #JuveStabia, il #Foggia cade al Menti - zazoomblog : LIVE – Juve Stabia-Foggia 3-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Stabia-Foggia #Serie #2021-2022 -