Senza il muro di Renzi e dei moderati, oggi avremmo un presidente di destra e filorusso (Di lunedì 31 gennaio 2022) E' tempo di Sanremo. E fin che la barca va lasciala andare, cantava Orietta Berti. Elezioni per il Colle appena terminate: sono durate, tutto sommato, solo sei giorni ma lo scenario politico è cambiato notevolmente. Parto dai fatti oggettivi. L'elezione di Mattarella è un bene per l'Italia: di meglio non potevamo chiedere ma vediamo come ci siamo arrivati e cosa è successo. Il centrodestra partiva nettamente avvantaggiato ma ben presto si è visto che Senza Berlusconi, Salvini e Meloni sono destinati a fallire. Salvini si è comportato come un torello stordito: ha vagato alla ricerca di candidati andando di volta in volta a sbattere, ha provato ad utilizzare il Movimento 5Stelle ma lo ha fatto dialogando con un Conte che non conta. Salvini è riuscito a distruggere il centrodestra definitivamente. I moderati che ...

