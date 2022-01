Sanremo 2022, le suore di Pozzillo dicono “no grazie”: ecco cosa avevano vinto (Di lunedì 31 gennaio 2022) In prima fila, al Festival di Sanremo 2022, ci sarebbero dovute essere anche delle suore. La notizia, decisamente curiosa, è stata rivelata da Veronica Maya a “UnoMattina”. La loro presenza era stata decisa dalla sorte, in quanto estratte su 20 milioni di abbonati dal concorso di RaiCanone che, ogni anno, consente ad alcuni fortunati cittadini di avere un posto in prima fila a Sanremo. Su 20 milioni, dicevamo, sono state sorteggiate proprio alcune suore di un convento di Pozzillo, a pochi chilometri da Catania. Avrebbero potuto assistere da vicino alle performance di Achille Lauro, ma avrebbero potuto ascoltare anche il testo di Rettore e Ditonellapiaga che le cita: “Non mi importa del pudore, delle suore me ne sbatto totalmente”. Quando hanno ricevuto la chiamata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) In prima fila, al Festival di, ci sarebbero dovute essere anche delle. La notizia, decisamente curiosa, è stata rivelata da Veronica Maya a “UnoMattina”. La loro presenza era stata decisa dalla sorte, in quanto estratte su 20 milioni di abbonati dal concorso di RaiCanone che, ogni anno, consente ad alcuni fortunati cittadini di avere un posto in prima fila a. Su 20 milioni, dicevamo, sono state sorteggiate proprio alcunedi un convento di, a pochi chilometri da Catania. Avrebbero potuto assistere da vicino alle performance di Achille Lauro, ma avrebbero potuto ascoltare anche il testo di Rettore e Ditonellapiaga che le cita: “Non mi importa del pudore, delleme ne sbatto totalmente”. Quando hanno ricevuto la chiamata da ...

Advertising

Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - SkyTG24 : Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così - FRANCY_Savini : RT @fabiofiumeNa: Ecco qui! L'intervista ad @MarroneEmma è out now, come sempre su @AllMusicItalia #Sanremo2022 - gaetano19762010 : RT @Unomattina: In diretta dal teatro Ariston Roberta Ammendola con Dario Salvatori, Ciro Priello e Veronica Maya per le anticipazioni di q… -