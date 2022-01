Rugby | Consiglio Federale | definite le date per completare stagione 2021 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha definito un pacchetto di azioni per garantire la ripresa ed il regolare completamento dei Campionati Nazionali per la. Visto il limitato numero di fine settimana a disposizione per eventuali recuperi, è stato deciso che, in tutti i campionati nazionali a partire dalla Serie A, verrà comminata la gara persa alla squadra che ha determinato l’annullamento dell’incontro con il risultato di 20 a 0 a causa di positività al Covid-19 nel Gruppo Squadra. Nel caso in cui la mancata disputa della gara sia dovuta ad impraticabilità del terreno di gioco e/o a causa di forza maggiore, la gara verrà omologata d’ufficio con il risultato di parità (zero a zero) e l’attribuzione di due punti in classifica ad ognuna delle due Squadre. La prima parte del mese di febbraio sarà ...