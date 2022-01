Robinho è nei guai | condannato a 9 anni per violenze sessuali

(Di lunedì 31 gennaio 2022) . L’ex attaccante del Milan rischia grossoè statoa 9di carcere. L’ex attaccante del Milan, come riportato da Repubblica, è accusato di uno stupro di gruppo avvenuto nel 2013 in un locale milanese ai ddi una 23enne albanese. È stata chiesta l’estradizione per mandato d’arresto internazionale, dato che al momentovive in Brasile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, l'Italia pronta a chiedere l'estradizioneprossimi giorni, come prevede la normativa,confronti dell'ex giocatore rossonero e del suo amico, che vivono entrambi in Brasile, l'ufficio ...Partiràprossimi giorni il mandato di arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan, condannato in via definitiva insieme all'amico Ricardo Falco lo scorso 19 gennaio a nove anni di carcere ...L'Italia è pronta a chiedere l'estradizione per Robinho, dopo che l'ex calciatore del Milan è stato condannato per stupro a Milano. Leggi ...È stata iscritta in Procura a Milano la procedura in vista dell'ordine di esecuzione della pena per l'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva, assieme ad un amico, lo scorso 19 g ...