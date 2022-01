Advertising

Borderline_24 : #Covid, proroga di 10 giorni per #Mascherine all'aperto e #Riapertura #Discoteche - TV7Benevento : Riapertura discoteche 2022 'il 10 febbraio'... - infoitinterno : Riapertura discoteche 2022 'il 10 febbraio' - magal9000 : @LuMo71 il pensiero del vero team morte : oggi 'solo' 349 morti, virus sconfitto, possiamo anticipare la riapertura… - bizcommunityit : Regole Covid, in Cdm il primo esame per il #governo: dalla riapertura delle discoteche alle regole a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura discoteche

... invece, l'idea sarebbe di prorogare l'obbligo di 2 settimane A quanto apprende l'Adnkronos, il Cdm in corso a palazzo Chigi ha deciso di prorogare di 10 giorni la chiusura delle, che ...Quella delladellesembra essere una data di 'compromesso' fra l'orientamento di chi, come il ministro Speranza, non ritiene sia ancora il momento del via libera ai balli al ...Green pass per i negozi, multe per gli over 50 non vaccinati. Febbraio porta con sé nuove regole nella lotta alla pandemia. Entrano in vigore da domani alcune novità, annunciate da tempo. A partire da ...il Cdm in corso a palazzo Chigi ha deciso di prorogare di 10 giorni la chiusura delle discoteche, che dunque dovrebbero riaprire i battenti nel weekend che precede la festività di San Valentino. Il ...