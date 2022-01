Quanto costerà | a Putin | l’operazione ucraina? Risponde l’amb Marsili

Leggi su formiche

(Di lunedì 31 gennaio 2022) A meno di deliberati azzardi o di improvvisi colpi di testa, ogni decisione umana è preceduta da una approfondita valutazione del binomio “costi/benefici”, finendo per essere posta in atto soltanto se la seconda voce si rivela prevalente rispetto alla prima. Questo principio di ordine generale vale (o dovrebbe valere) anche e soprattutto nelle situazioni destinate, in caso di calcolo errato, a provocare conseguenze destabilizzanti e, sul piano della gravità, addirittura incalcolabili, non già in una remota area geografica del mappamondo e bensì in uno snodo centrale del Continente europeo. Mi riferisco, ovviamente, asta succedendo ormai da varie settimane lungo la frontiera orientale dell’a seguito della presenza, appena aldilà del confine, di oltre 100mila militari russi, in assetto prossimo a quello da combattimento. Uno scenario ...