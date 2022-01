Programma Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti di mercoledì 2 febbraio (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ tutto pronto per l’appuntamento con Sanremo, il festival più atteso dell’anno. Condotto da Amadeus con l’aiuto di Fiorello e con Lorella Cesarini come co-conduttrice, quest’anno sul palco dell’Ariston ci aspettano tanti ospiti interessanti. In prima serata ci sarà l’esibizione dei 12 cantanti in gara, poi, in seconda, potremo assistere ai restanti 13. Al termine, poi, tutti e 25 i cantanti si esibiranno: 12 lo faranno il 1° febbraio, 13 il 2. L’ospite d’onore sarà Laura Pausini. Scopriamo insiem qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo, in onda mercoledì 2 febbraio. Leggi anche: Scommesse Sanremo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ tutto pronto per l’appuntamento con, il festival più atteso dell’anno. Condotto da Amadeus con l’aiuto di Fiorello e con Lorella Cesarini come co-conduttrice, quest’anno sul palco dell’Ariston ci aspettano tantiinteressanti. In primaci sarà l’esibizione dei 12in gara, poi, in, potremo assistere ai restanti 13. Al termine, poi, tutti e 25 isi esibiranno: 12 lo faranno il 1°, 13 il 2. L’ospite d’onore sarà Laura Pausini. Scopriamo insiem qual è ladel Festival di, in onda. Leggi anche: Scommesse...

Advertising

VanityFairIt : Dal ritorno di Gianni Morandi ed Elisa all'esordio di Aka7Even e Blanco: tutto quello che c'è da sapere sul cast de… - CorriereCitta : Programma Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti di mercoledì 2 febbraio - ilgiornalist4 : Vi svelo una cosa, io sono una di quelle poche persone che non ha mai visto Sanremo. Lo so è strano, ma sincerament… - Gazzetta_it : Sanremo 2022, il programma del Festival: tra gli ospiti anche Matteo Berrettini - lucaflos : RT @Tg1Rai: Con una puntata speciale tutta dedicata a #Sanremo parte stasera 'Via delle storie', il nuovo programma di approfondimento di #… -