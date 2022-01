Poste Italiane, Green pass obbligatorio dal 1 febbraio: come si entra (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da domani, 1 febbraio, scatta l’obbligo di esibire il Green pass anche per entrare negli uffici postali. Poste Italiane ha attivato diverse modalità di verifica degli accessi a seconda delle dotazione dei propri uffici. Negli uffici postali dotati di gestore delle attese, i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code del Green pass e, una volta tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da domani, 1, scatta l’obbligo di esibire ilanche perre negli uffici postali.ha attivato diverse modalità di verifica degli accessi a seconda delle dotazione dei propri uffici. Negli uffici postali dotati di gestore delle attese, i cittadini mostreranno all’ingresso il QR Code dele, una volta tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

GiornaleLORA : Poste Italiane: da domani attivate le modalità di controllo per l’accesso agli uffici postali di Viterbo e provinci… - souldreeam : RT @OnceUponAMoon5: Questo è Hongjoong. Hongjoong si è affidato a Poste Italiane. Poste Italiane gli ha perso la nave. Don't be like Hongj… - riccardobibbo11 : Volevo scrivere un tweet per esprimere il mio disappunto verso poste italiane ma è difficile sintetizzarlo in 280 caratteri - infoitinterno : Poste Italiane, dal 1 febbraio controllo del green pass per accedere a uffici e sportelli - infoitinterno : Poste italiane: ecco le modalità di accesso agli uffici con il green pass -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane Green Pass negli Uffici Postali, ecco il nuovo sistema per accedere e prenotarsi Poste Italiane lo spiega annunciando di aver "attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l'accesso alla rete dei 13 mila uffici postali in modo semplice e sicuro, nel ...

Borsa Italiana oggi/ Saipem a - 33,8%, Amplifon a +3,4% (31 gennaio 2022) ... Diasorin (+1,1%), Exor (+1,1%), Ferrari (+0,9%), Fineco (+0,7%), Generali (+1,7%), Hera (+1,2%), Interpump (+2,5%), Inwit (+1,7%), Mediobanca (+0,5%), Moncler (+0,7%), Nexi (+1,9%), Poste Italiane (+...

Poste Italiane, potenziati gli orari di apertura di quattro uffici postali di Forlì ForlìToday lo spiega annunciando di aver "attivato diverse modalità di controllo del Green Pass per consentire l'accesso alla rete dei 13 mila uffici postali in modo semplice e sicuro, nel ...... Diasorin (+1,1%), Exor (+1,1%), Ferrari (+0,9%), Fineco (+0,7%), Generali (+1,7%), Hera (+1,2%), Interpump (+2,5%), Inwit (+1,7%), Mediobanca (+0,5%), Moncler (+0,7%), Nexi (+1,9%),(+...