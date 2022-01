Let's Kiss, la recensione: La rivoluzione gentile di Franco Grillini, con passione e ironia (Di lunedì 31 gennaio 2022) La recensione di Let's Kiss - Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile: il documentario di Filippo Vendemmiati, al cinema il 31 gennaio e il 1 e 2 febbraio, è la storia di un uomo e quella di un movimento, e coglie l'ironia e l'umanità dell'attivista. L'omosessualità è: A) Una devianza della personalità. B) Una caratteristica della personalità. A porre la domanda, in uno dei suoi celebri quiz, è Mike Bongiorno. Negli anni Ottanta la si pensava in questi termini. Se oggi possiamo dire che, almeno, certe domande non si pongono più in questi termini, il merito è di un movimento per i diritti degli omosessuali che da trent'anni si è battuto con passione, determinazione, ma anche tanta ironia, perché le cose cambiassero. Nella ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladi Let'sStoria di una: il documentario di Filippo Vendemmiati, al cinema il 31 gennaio e il 1 e 2 febbraio, è la storia di un uomo e quella di un movimento, e coglie l'e l'umanità dell'attivista. L'omosessualità è: A) Una devianza della personalità. B) Una caratteristica della personalità. A porre la domanda, in uno dei suoi celebri quiz, è Mike Bongiorno. Negli anni Ottanta la si pensava in questi termini. Se oggi possiamo dire che, almeno, certe domande non si pongono più in questi termini, il merito è di un movimento per i diritti degli omosessuali che da trent'anni si è battuto con, determinazione, ma anche tanta, perché le cose cambiassero. Nella ...

