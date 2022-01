L’Ecuador di Caicedo il 50° stato ad essere rappresentato nell’Inter (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ecuador 50esima Nazione con almeno un giocatore nell’Inter “Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo”. È questa la famosa citazione di Giorgio Muggiani, socio fondatore dell’Inter, con il chiaro intento di dare a giocatori di ogni Nazione di indossare la maglia nerazzurra. Possibilità questa proseguita nel corso del tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri e all’arrivo di Felipe Caicedo. Il neo numero 88 nerazzurro, infatti, ha fatto entrare L’Ecuador nell’elenco delle Nazioni con almeno un giocatore nerazzurro, ma non solo: con il Paese del Sud America sono 50 le Nazioni rappresentate dal club nerazzurro. “Fino all’arrivo di Caicedo erano 49 le nazioni dei 1054 giocatori che, dal dopoguerra in avanti, sono andati in panchina almeno una volta in una gara ufficiale dell’Inter. Due di loro ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ecuador 50esima Nazione con almeno un giocatore“Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo”. È questa la famosa citazione di Giorgio Muggiani, socio fondatore dell’Inter, con il chiaro intento di dare a giocatori di ogni Nazione di indossare la maglia nerazzurra. Possibilità questa proseguita nel corso del tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri e all’arrivo di Felipe. Il neo numero 88 nerazzurro, infatti, ha fatto entrarenell’elenco delle Nazioni con almeno un giocatore nerazzurro, ma non solo: con il Paese del Sud America sono 50 le Nazioni rappresentate dal club nerazzurro. “Fino all’arrivo dierano 49 le nazioni dei 1054 giocatori che, dal dopoguerra in avanti, sono andati in panchina almeno una volta in una gara ufficiale dell’Inter. Due di loro ...

