L'annuncio di Checco Zalone alla vigilia di Sanremo: «Cerco sette parrocchiani vaccinati…». Ma era uno scherzo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Era solo uno scherzo: così la parrocchia del Santissimo Salvatore di Capurso, in provincia di Bari, ha chiuso la questione sulla burla tirata ieri ai suoi parrocchiani. La chiesa, con un altro post, ieri annunciava «selezioni» di sette parrocchiani per accompagnare Checco Zalone a Sanremo. Il comico è infatti atteso sul palco dell'Ariston come super ospite di una delle cinque serate. «I primi 7 potranno accompagnare il nostro comico. Non dovranno sostenere spese né di viaggio, né di vitto o alloggio, che saranno a totale carico di Checco Zalone, dovranno essere maggiorenni, vaccinati con Green Pass e, soprattutto, di bella presenza. Dovranno necessariamente indossare abiti eleganti, da cerimonia». Un'occasione imperdibile, non fosse ...

