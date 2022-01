L.elettorale: Fornaro, 'sì proporzionale, compromesso non è inciucio' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Con una legge proporzionale il governo si fa dopo le elezioni, ma si fa nella chiarezza e nella trasparenza del Parlamento, evitando di imbarcare nelle coalizioni tutto e il contrario di tutto per vincere le elezioni, salvo poi non avere compattezza. Il compromesso per dar vita a un'alleanza di governo si può fare, non è inciucio, è democrazia parlamentare". Così Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali, a Rainews24. "C'è un testo presentato due anni fa in commissione alla Camera e ci sono da affrontare la questione della soglia di sbarramento ma anche la selezione dei candidati che è un discorso molto delicato. Tutti parlano di superamento delle liste bloccate ma bisogna capire che non c'è un'unica soluzione, cioè l'automatico ritorno preferenze, perché, ad esempio, potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Con una leggeil governo si fa dopo le elezioni, ma si fa nella chiarezza e nella trasparenza del Parlamento, evitando di imbarcare nelle coalizioni tutto e il contrario di tutto per vincere le elezioni, salvo poi non avere compattezza. Ilper dar vita a un'alleanza di governo si può fare, non è, è democrazia parlamentare". Così Federico, capogruppo di Liberi e Uguali, a Rainews24. "C'è un testo presentato due anni fa in commissione alla Camera e ci sono da affrontare la questione della soglia di sbarramento ma anche la selezione dei candidati che è un discorso molto delicato. Tutti parlano di superamento delle liste bloccate ma bisogna capire che non c'è un'unica soluzione, cioè l'automatico ritorno preferenze, perché, ad esempio, potrebbe ...

