Inter, sembrano lontani i tempi difficili: così la gestione Zhang ha funzionato (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’Inter sembra essere uscita dalle difficoltà sembrano essere trascorsi molti anni dalle difficoltà economiche dell’Inter. Eppure ne è passato soltanto uno. Se ora il club naviga in acque più tranquille lo deve in parte alle dolorose cessioni estive, ma anche ad una politica societaria dettata dal presidente Steven Zhang che già nel breve periodo sembra funzionare. “I numerosi problemi economici in Cina, oltre ai mancati ricavi da pandemia, hanno messo spesso a rischio il volo dell’Inter nelle mani della famiglia Zhang. Eppure l’Inter sta continuando a volteggiare. Gli ultimi tre mesi hanno visto il progressivo inanellarsi di spinte che hanno ulteriormente rilanciato l’azione nerazzurra. In rapida successione: la qualificazione agli ottavi di Champions League ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’sembra essere uscita dalle difficoltàessere trascorsi molti anni dalle difficoltà economiche dell’. Eppure ne è passato soltanto uno. Se ora il club naviga in acque più tranquille lo deve in parte alle dolorose cessioni estive, ma anche ad una politica societaria dettata dal presidente Stevenche già nel breve periodo sembra funzionare. “I numerosi problemi economici in Cina, oltre ai mancati ricavi da pandemia, hanno messo spesso a rischio il volo dell’nelle mani della famiglia. Eppure l’sta continuando a volteggiare. Gli ultimi tre mesi hanno visto il progressivo inanellarsi di spinte che hanno ulteriormente rilanciato l’azione nerazzurra. In rapida successione: la qualificazione agli ottavi di Champions League ...

