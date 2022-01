Green Pass, Ciciliano (Cts): «Diventerà sempre più residuale» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto e la revisione del Green Pass potrebbero essere i primi due segnali del fatto che la situazione Covid in Italia venga considerata ormai sotto controllo. Le opinioni degli esperti parlano di un trend di miglioramento in corso e il cambiamento delle norme, con un allentamento delle restrizioni, sembra essere destinato a concretizzarsi. Mascherine all'aperto, Ciciliano (Cts): «Teniamole ancora per un po'» Ma quando questo potrebbe avvenire? Sono significative, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dal dottor Fabio Ciciliano del Comitato Tecnico Scientifico al Giornale del 31 gennaio. Dal quadro della situazione spiegato dal medico emerge come l'orientamento verso l'allentamento sia una prospettiva reale, ma come questo sia ancora il momento della prudenza. Lo si ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto e la revisione delpotrebbero essere i primi due segnali del fatto che la situazione Covid in Italia venga considerata ormai sotto controllo. Le opinioni degli esperti parlano di un trend di miglioramento in corso e il cambiamento delle norme, con un allentamento delle restrizioni, sembra essere destinato a concretizzarsi. Mascherine all'aperto,(Cts): «Teniamole ancora per un po'» Ma quando questo potrebbe avvenire? Sono significative, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dal dottor Fabiodel Comitato Tecnico Scientifico al Giornale del 31 gennaio. Dal quadro della situazione spiegato dal medico emerge come l'orientamento verso l'allentamento sia una prospettiva reale, ma come questo sia ancora il momento della prudenza. Lo si ...

