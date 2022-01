(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha stabilito la proroga delle mascherine all’aperto e della chiusura delle discoteche fino al 10 febbraio. L’intesa sui due punti è stata trovata nel corso del Consiglio dei ministri di oggi, ill’elezione del presidente della Repubblica. Per ora la proroga sarà stabilita tramite un’ordinanza del ministero della Salute, che avrà poi copertura normativa attraverso un decreto legge da varare nei prossimi giorni. Ilrinvia ancora le decisioni sulla scuola Nulla di fatto, invece, per l’attesa modifica delle quarantene a scuola, e specie nelle elementari: Mario Draghi e ildell’Istruzione Patrizio Bianchi, secondo quanto trapelato, ne avrebbero parlato solo a margine del Cdm, presente anche ilRoberto Speranza, per aggiornarsi alla prossima ...

Advertising

borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - repubblica : Governo, il primo Cdm di Draghi dopo il Colle. Applauso dei ministri a Mattarella. Cartabia: 'Segnale di ripartenza' - GiovaQuez : Verso Consiglio dei Ministri alle 15. Attese misure su mascherine e discoteche. E primo confronto interno al Govern… - SecolodItalia1 : Governo, il primo Cdm dopo lo “psicodramma Quirinale”. Un ministro: «Clima surreale…» - aderenzis1 : Governo, primo Cdm dopo il Colle. Draghi accelera: 48 ore di tempo per ricognizione con i ministri sul Pnrr… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo primo

La Repubblica

... ilnel Consiglio dei ministri di lunedì 31 gennaio ha scelto di rinnovare la norma, come ... In unmomento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, ma è intervenuto - ...La stretta rimane, ma per il momento solo per dieci giorni . È questa la decisione presa dalnel Consiglio dei ministri tenuto oggi, lunedì 31 gennaio, giorno di scadenza di alcune ... il...ROMA (ITALPRESS) – “Il Presidente Mattarella ringrazia le concittadine e i concittadini che – attraverso telefonate, lettere, mail ...4' di lettura Fano 31/01/2022 - Sono pronte le Ordinanze che definiscono l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. Il Ministr ...