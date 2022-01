Gf Vip: Delia Duran Beccata Con Le Mani Nel Sacco! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è un mistero per i telespettatori del Gf Vip, il fatto che Delia, Alex e Soleil stiano seguendo un copione. Sino ad ora erano solo sospetti, ma in queste ultime ore, proprio Delia è stata Beccata da Jessica mentre leggeva quella che dovrebbe essere la sceneggiatura di questa infinita e noiosa televonela. Al Gf Vip è scoppiato quindi un nuovo caso, ribattezzato il ‘copione-gate’. Ecco tutto quello che è successo in queste ultime ore! Delia colta con le Mani nel sacco: sta leggendo il copione? Al Gf Vip è scoppiato un nuovo caso. Protagonista la nostra Delia Duran, che è stata colta con le Mani nel sacco, mentre stava leggendo un misterioso foglio. Che si tratti del copione della famosa telenovela? Pare proprio di sì! A cogliere ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è un mistero per i telespettatori del Gf Vip, il fatto che, Alex e Soleil stiano seguendo un copione. Sino ad ora erano solo sospetti, ma in queste ultime ore, proprioè statada Jessica mentre leggeva quella che dovrebbe essere la sceneggiatura di questa infinita e noiosa televonela. Al Gf Vip è scoppiato quindi un nuovo caso, ribattezzato il ‘copione-gate’. Ecco tutto quello che è successo in queste ultime ore!colta con lenel sacco: sta leggendo il copione? Al Gf Vip è scoppiato un nuovo caso. Protagonista la nostra, che è stata colta con lenel sacco, mentre stava leggendo un misterioso foglio. Che si tratti del copione della famosa telenovela? Pare proprio di sì! A cogliere ...

