Dopo il Quirinale il centrodestra sui territori rischia di scoppiare. A partire dalla Liguria (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono passate meno di 48 ore e le acque nel centrodestra si sono giù intorbidite. La bocciatura di Elisabetta Alberti Casellati e la convergenza sul Mattarella bis, che hanno spaccato la coalizione, è probabile che producano presto strascichi sull'alleanza a livello locale. E più che il se, il vero interrogativo è il quando. Così, chi s'è incaricato di monitorare gli smottamenti che provengono da città e regioni amministrate dalla centrodestra ha già letto più di qualche sommovimento sotto traccia. Non è un caso che le prime crepe si siano indovinate in Liguria. E cioè nella regione governata da Giovanni Toti, uno dei due leader di Coraggio Italia, che poi guarda un po' è la formazione centrista additata da Meloni e Salvini di aver tramato per far capitolare la candidatura della presidente del Senato. Oggi il deputato ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono passate meno di 48 ore e le acque nelsi sono giù intorbidite. La bocciatura di Elisabetta Alberti Casellati e la convergenza sul Mattarella bis, che hanno spaccato la coalizione, è probabile che producano presto strascichi sull'alleanza a livello locale. E più che il se, il vero interrogativo è il quando. Così, chi s'è incaricato di monitorare gli smottamenti che provengono da città e regioni amministrateha già letto più di qualche sommovimento sotto traccia. Non è un caso che le prime crepe si siano indovinate in. E cioè nella regione governata da Giovanni Toti, uno dei due leader di Coraggio Italia, che poi guarda un po' è la formazione centrista additata da Meloni e Salvini di aver tramato per far capitolare la candidatura della presidente del Senato. Oggi il deputato ...

